В Москве жители Люблино попробуют спасти сквер на митинге

Москва, , 12:55 — REGNUM В Москве 8 сентября жители района Люблино соберутся на акцию протеста против точечной застройки района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат муниципального округа Измайлово Надежда Загордан.

Как заявили организаторы митинга, в результате проведённых с нарушениями общественных слушаний, часть земли, на котором располагался небольшой сквер в районе Люблино, был продан под строительство очередного торгово-развлекательного центра. С целью привлечь внимание властей к проблеме жители планируют выпустить в небо зелёные шарики, а на заборе, ограждающем стройку, развесить рисунки детей в память о погибшем сквере.

«Этот шестиэтажный монстр должен вырасти в непосредственной близости от жилого дома, на расстоянии менее 20 метров от стены. Жители нижних этажей будут полностью лишены доступа солнечного света в квартиры, им в окна будет смотреть торговый центр со своими увеселительными заведениями, в частности, с ресторанами, с проведением в них бесконечных свадеб и юбилеев, громкой музыкой, петардами, ночными доставками товаров, мусорными баками с крысами и тараканами. И всё это на месте скверика с лавочками и качелями, высаженными руками жильцов деревьями и кустарниками», — подчеркнули организаторы.

Люди требуют немедленного прекращения строительства и восстановления сквера, высадки новых зелёных насаждений и восстановления нормальной жизни района. Кроме того, в связи с началом строительных работ в трудном положении оказались жильцы дома 33 по ул. Белореченской. Дом и раньше находился в аварийном состоянии: ещё в 2004 году там были проведены восстановительные работы признанного аварийным фундамента (постановление № 2502-РП от 15.12.2004), а с началом стройки появился серьёзный риск обвала здания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Восточном административном округе Москвы прошёл массовый митинг жителей, несогласных с градостроительной политикой столичной мэрии. На встрече собрались представители всех районов округа, участники обсуждали накопившиеся проблемы, главными из которых стали точечная застройка районов и экологические проблемы.

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