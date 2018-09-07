В Калужской области подсчитают, сколько еще денег «съест» благоустройство

Калуга, , 11:30 — REGNUM В Калужской области в 2018 году планируется благоустроить 252 дворовых и 54 общественных территорий в 57 муниципальных образованиях, сообщили 7 сентября корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

По информации ведомства, к настоящему времени 14 муниципалитетов полностью завершили работы, запланированные на 2018 год. В 21 муниципальном образовании объем выполненных работ составляет 65%, в 12 — менее 55%, а в четырех — менее 20% (это поселок Полотняный завод, город Кондрово, посёлок Пятовский, совхоз Боровский и поселок Детчино).

В 2019 году планируется благоустроить 784 дворовые и 81 общественную территории. Для этого до 1 декабря 2018 года муниципалитеты должны подготовить сметы работ, а к 1 мая 2019 года окончательно определиться с подрядными организациями, которые будут осуществлять благоустройство территорий.

Напомним, в 2018 году в реализации программы «Формирование комфортной городской среды» принимают участие 57 муниципальных образований, на территориях которых расположены населенные пункты численностью более 1000 человек. В этом году на работы по благоустройству предусмотрено более 340 млн рублей, из которых более 200 млн рублей составят средства федерального, областного и местного бюджетов. Дополнительно из областного бюджета было выделено более 122 млн рублей.