Фанаты раскритиковали рэпера Гнойного из-за ролика «по заказу Кремля»

Москва, , 11:23 — REGNUM В сети обсуждают информацию о том, что рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов) снял дисс на блогера Николая Соболева якобы по заказу администрации президента РФ. Пользователи называют исполнителя предателем и считают, что русский рэп «никогда не отмоет этот позор».

Юзеры припоминают Гнойному слова из его же трека No, Thanks: «Я продажный, да, но меня х** (отредактировано, — прим.ред.) кто купит». Они признаются, что очень разочаровались в рэпере. Поклонники считали его «редким самородком», но он оказался «продуктом, за которым профессионалы». Другие пользователи, напротив, не обнаружили в ролике и фразе «Владимир Путин — мне всё на руку» агитации и не считают, что рэпера нужно за это осуждать.

Сам Гнойный тоже не остался в стороне от обсуждений и раскритиковал тех, кто постоянно ссылается на участие российских властей в жизни YouTube:

https://twitter.com/gnojnyj/status/1037811647971131392

Информация о том, что администрация президента РФ должна была заплатить рэперу за ролик 2 млн рублей, появилась из публикации «Русской службы BBC», которая ссылалась на источник из Кремля. О подобном сотрудничестве журналистам говорил и концертный директор рэпера Станислав Смольянинов. Однако он отметил, что музыканту не выплатили всю сумму, поэтому больше он не соглашался на подобные заказы.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский губернатор сделал заявление по поводу концерта Басты