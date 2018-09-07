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В Москве встретили спецборт МЧС из Ростова-на-Дону с тяжелобольными детьми

Общество

В российской столице им будет оказана квалифицированная медицинская помощь

В Москве встретили спецборт МЧС из Ростова-на-Дону с тяжелобольными детьми
mchs.gov.ru
Спецборт МЧС России

Ростов-на-Дону, 7 сентября 2018, 11:05 — REGNUM  13 тяжелобольных граждан, в том числе 12 детей, из Ростова-на-Дону были отправлены спецбортом МЧС России в Москву для лечения в медицинских учреждениях российской столицы, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Диагнозы у всех пассажиров Ил-76 разные, но каждый из них нуждается в срочной высококвалифицированной помощи специалистов. Спецборт МЧС России оснащен необходимой техникой и медикаментами, чтобы поддерживать состояние здоровья пациентов во время полёта.

На протяжении всего авиарейса граждане находились под контролем квалифицированного медицинского персонала и психолога.

Отмечается, что санитарно-авиационная эвакуация пациентов проведена совместно с фондом «Справедливая помощь Доктора Лизы».

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Медицина
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