Задержанный в Петербурге педофил из США шесть лет незаконно жил в России

Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM Гражданин США, задержанный в Петербурге по подозрению в сексуальном насилии над детьми, с 2012 года незаконно находился на территории РФ. Здесь он работал преподавателем английского языка в частной школе для взрослых. Об этом сообщили 7 сентября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Американский гражданин подозревается в двух эпизодах сексуального насилия над школьниками младших классов в Приморском районе Петербурга.

По версии следствия, 30 августа 2018 года на улице Уточкина он совершил иные действия сексуального характера в отношении 9-летнего мальчика. Такое же преступление он совершил 3 сентября в парке в районе озера Долгое в отношении 9-летнего мальчика-инвалида.

«Решается вопрос об аресте злоумышленника и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В петербургской полиции добавили, что 47-летний гражданин США был задержан 6 сентября опергруппой УМВД России по Приморскому району в квартире одного из домов на Комендантском проспекте — вблизи места совершения преступлений.

Напомним, 3 сентября в полицию обратилась мать глухонемого ребенка, ставшего жертвой педофила. Пострадавший через сурдопереводчика смог описать приметы преступника.

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