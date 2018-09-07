Адвокат удалившей грудь свердловчанки собрался в Верховный суд

Екатеринбург, , 10:51 — REGNUM Адвокат жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских Алексей Бушмаков собирается в Верховный суд России. Судья Свердловского областного суда отказалась передавать кассационную жалобу по делу гражданки в президиум, сообщил он на своей странице в Facebook.

«Идём в Верховный суд!» — написал Бушмаков.

Напомним, дело Юлии Савиновских длится уже год. В конце лета 2017 года у неё забрали двоих приёмных детей и расторгли договор опеки. Поводом для этого послужила дошедшая до чиновников информация о том, что женщина удалила грудь.

Юлия Савиновских отказалась сдаваться и начала борьбу за своих приёмных детей. Дело дошло до суда. Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга признал законным лишение её права на опеку. 15 мая 2018 года это решение подтвердил и облсуд.

Также в СМИ прошла информация о том, что одного из приёмных детей уже взяли в другую семью. Это подтвердила и федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

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