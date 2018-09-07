Пятница, 7 Сентября 2018 года
12:26:21 МСК

СМИ: Правительство Украины усилит контроль за «теневым» трудоустройством

Общество

На рынке перевозчиков неофициально работают до 70% предпринимателей

СМИ: Правительство Украины усилит контроль за «теневым» трудоустройством
Цитата из х/ф «Иван». Реж. Александр Довженко. 1932. СССР
Чёрная касса

Киев, 7 сентября 2018, 10:40 — REGNUM  На Украине усилят контроль за неофициальным трудоустройством, сообщает 7 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, за период с января по июль было выявлено почти 9 тыс. бизнесменов, которые ведут незарегистрированную деятельность. Чтобы бороться с этим, правительство Украины решило установить более жесткий контроль за тем, как оформляются трудовые отношения предпринимателями.

Читайте также: Министр инфраструктуры Украины: до 70% перевозчиков работают «в тени»

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что от 50 до 70% перевозчиков в стране работают нелегально. Глава ведомства отметил, что правительство начнет решительную борьбу с неофициальным трудоустройством, вплоть до отобрания транспортных средств у водителей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Теневая» занятость и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить