Дела об экстремизме в соцсетях могут начать судить по-новому

Москва, , 10:31 — REGNUM В постановление Верховного суда (ВС) России о судебной практике по делам о преступлениях экстремистской направленности могут быть внесены поправки. Об этом со ссылкой на источник в судебной инстанции пишут «Ведомости».

Отмечается, что речь идет о поправках, касающихся практики привлечения граждан РФ к ответственности за лайки и репосты в социальных сетях. По словам пресс-секретаря Верховного суда Павла Одинцова, заседание пленума по этому вопросу запланировано на сентябрь 2018 года.

По сведениям издания, основные идеи поправок заключаются в том, что сама по себе публикация или репост экстремистского материала еще не может свидетельствовать, что действия автора были направлены на разжигание вражды. Кроме того, суду при вынесении решения следует учитывать контекст публикации, комментариев, содержание аккаунта пользователя соцсети и данных о количестве просмотров публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские правозащитники предложили декриминализовать «неотягощённый» состав преступлений по 282 статье УК РФ, в которой идет речь о возбуждении ненависти или унижении человеческого достоинства.

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