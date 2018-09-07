UNICEF прислал в ДНР медицинское оборудование

Донецк, , 10:27 — REGNUM Донецкая Народная Республика (ДНР) получила от Детского фонда ООН (UNICEF) гуманитарную помощь, сообщает 7 сентября «Укринформ».

Согласно сообщению, UNICEF направил в ДНР один грузовик с гуманитарной помощью массой более 1 т. Жители республики получили от фонда медицинское оборудование.

Напомним, ранее миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) направила в Донбасс шесть грузовых автомобилей с гуманитарной помощью — около 6,5 т строительных материалов.

Также в Донбасс гуманитарные конвои регулярно отправляет Россия. Общий вес отправленных из России гуманитарных грузов составляет почти 80 тыс. т. Так, 80-й гуманитарный конвой из России прибыл в Донбасс 23 августа, он привез более 500 т груза.

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