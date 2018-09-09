Знаменитые танкисты Великой Отечественной войны

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 9 сентября, в России отмечают День танкиста. Праздник учредили в 1946 году в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника в годы Великой Отечественной войны и за заслуги танкостроителей в оснащении Вооружённых Сил страны бронетанковой техникой. До 1980 года День танкиста отмечали 11 сентября, а в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР была установлена новая дата празднования — второе воскресенье сентября.

Зиновий Колобанов

Подвиг танкиста Зиновия Колобанова вошел в Книгу рекордов Гинесса. 20 августа 1941 года пять танков его роты уничтожили 43 немецких танка, 22 из них — в течение получаса. Замаскированные танки Колобанова залпами встретили танковую колонну немцев и сразу остановили три головных танка. Затем огонь перенесли на хвост колонны. Немцы были лишены возможности маневра и не смогли выйти из сектора обстрела. За свой подвиг члены экипажа Колобанова были представлены к званию Героев Советского Союза.

Дмитрий Лавриненко

Дмитрий Лавриненко был самым результативным советским танковым асом Второй мировой войны. Всего за 2,5 месяца, с октября по декабрь 1941 года, он уничтожил или вывел из строя 52 немецких танка. Всего Лавриненко довелось участвовать в 28 танковых боях, трижды он горел в танке. Звание Героя Советского Союза Дмитрию Лавриненко присвоили посмертно только в 1990 году.

Александр Бурда

К концу июля 1941 года на счету Александра Бурды было восемь танков и несколько бронемашин врага. В сентябре танкист уже командовал ротой в 4-й танковой бригаде Михаила Катукова. Его Т-34 и КВ-1 совместно с силами 1-го танкового батальона разгромили целую колонну немецкой техники и пехоты на подходе к Орлу, а сам Бурда подбил еще десять танков. Зимой 1943 года танки его полка нашли и вывезли из окружения десятки кавалеристов, а по пути уничтожили очередную танковую колонну.

Семён Коновалов

В бою 13 июля 1943 года в Ростовской области экипаж лейтенанта Коновалова подбил 16 танков, два бронеавтомобиля и восемь автомашин с немцами. К этим достижениям можно добавить еще один танк. На заключительном этапе боя КВ Коновалова был подбит. Вместе с прибывшим для ремонта боевой машины заместителем командира роты по техчасти он снял с машины один из пулеметов и стал пробираться к своим. На четвертые сутки танкисты встретили танковую колонну противника и завладели танком.

Александра Ращупкина

Среди знаменитых танкистов были и женщины. Одна из них — Александра Ращупкина, которая пошла на хитрость и долгое время притворялась мужчиной. Ращупкина приняла участие в боях за Сталинград, а также участвовала в сражениях за освобождение Польши. Тайна ее была открыта только в феврале 1945 года, когда танковая часть, в которой служила девушка, вела наступательные бои на территории Польши.

Сейчас Танковые войска — главная ударная сила Сухопутных войск Вооруженных сил РФ. Кроме того, отдельные танковые батальоны имеются в Береговых войсках на всех четырех флотах ВМФ России. Современные Сухопутные войска имеют на вооружении танковых соединений основные танки: Т-72, Т-80 и Т-90. По состоянию на 2018 год на вооружении ВС РФ числилось 3030 танков, еще 10,2 тысячи находятся на хранении.

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