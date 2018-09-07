Трещит по швам: в Курганской области дети учатся в аварийной школе

Курган, , 10:18 — REGNUM Часть классов и спортзал в школе села Сумки Половинского района Курганской области находятся в аварийном состоянии. При этом образовательное учреждение — одно из крупнейших в муниципалитете и принимает детей из соседних населенных пунктов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По стене школы пошла трещина, ее пришлось залатать изнутри своими силами, но разрушения здания это не остановит, считают сотрудники учреждения. Кроме того, в помещении проседает пол, а также протекает крыша в спортзале. Денег на капитальный ремонт не выделили. Директор школы Светлана Сафронова, по мнению педагогов, в такой ситуации испугалась ответственности: она передала свой пост 26-летнему учителю физкультуры.

Напомним, что в 2016 году из-за протечки кровли в спортзале начальной школы №20 города Шадринска произошло замыкание проводки и начался пожар.

Добавим, что перед началом учебного года региональное правительство заявляло о крупных суммах, потраченных на ремонт школ. По информации директора Департамента образования и науки Германа Хмелёва, всего на капремонт образовательных учреждений городам и районам Зауралья в 2018 году выделено 72,1 млн рублей, в конце августа обещали добавить еще 9,3 млн рублей. Такой субсидии хватит на восстановление трех школ и двух детсадов. Однако на фоне общего обветшания зданий это капля в море.

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