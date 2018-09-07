Детеныш краснокнижного капуцина плаксы родился в Московском зоопарке

Москва, , 10:16 — REGNUM В вольерах павильона «Дом обезьян» в Московском зоопарке прибавление — на свет появился детеныш краснокнижного капуцина плаксы. Об этом сообщает 7 сентября пресс-служба московской мэрии.

Отмечается, что отныне семейство из семи капуцинов плакс, живущих в зоосаде — одно из самых многочисленных, сформировавшихся в неволе.

«Сейчас малыш весит около 150 граммов. Его пол пока нам неизвестен. Через пару недель зоологи планируют осмотреть малыша, чтобы убедиться, что он полностью здоров, тогда же мы сможем установить пол детеныша и дать ему имя», — цитирует пресс-служба слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Следует отметить, что численность капуцинов в природе постепенно сокращается. Они включены в Международную Красную книгу — IUCN (LC) и в приложение II Конвенции о международной торговле (CITES).

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в ростовском зоопарке родился детеныш гуанако (млекопитающее рода лам семейства верблюдовых). Самца назвали Анчар.

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