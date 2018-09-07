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В Ярославской области на М-8 установят 11 новых камер фиксации скорости

Общество

Где их поставят?

В Ярославской области на М-8 установят 11 новых камер фиксации скорости
Иллюстрация: Yarregion.ru
Трасса М-8

Ярославль, 7 сентября 2018, 10:05 — REGNUM  На трассе М-8 «Москва-Архангельск» в Ярославской области будет установлено 11 новых комплексов фото и видеофиксации превышения скорости. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком выступает ФКУ «Управление автомагистрали «Москва-Архангельск». Новые комплексы видеофиксации будут установлены в 2018—2019 годах. Они появятся в селе Петровское, на 189 километре дороги в районе виадука над железной дорогой между Петровским и Ростовым, в Ростове, 2 комплекса в Ярославле в районе НПЗ, 4 комплекса будет установлено в Ярославле в районе развязки у Лесных полян, в районе Глебовского, в Андрониках и в районе объезда Данилова.

Стоимость закупки составит 40 млн рублей.

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