Жителям Обнинска долги по коммуналке ограничили выезд из страны

Обнинск, Калужская область, , 10:03 — REGNUM В Калужской области судебные приставы закрыли выезд за границу злостным неплательщикам за коммунальные услуги. Об этом 7 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по региону Любовь Скакун.

По её словам, в Обнинском городском отделе судебных приставов на исполнении находились исполнительные производства в отношении мужчины и его дочери, которые вдвоём задолжали управляющей компании наукограда порядка 115 тыс. рублей по платежам за жилую площадь, коммунальным платежам, включая пени.

Между тем, в добровольном порядке долг отдавать они не желали, поэтому судебные приставы приступили к принудительному исполнению. Часть суммы удалось взыскать с должников за счет обращения взыскания на их доходы и счета в банках, но остаток задолженности всё равно был существенным. В отношении должников также было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора за несвоевременную оплату долга.

Одной из мер, примененных к неплательщикам, стало и ограничение их в праве выезда за пределы страны, которое, в конечном итоге, и позволило судебным приставам взыскать с них весь коммунальный долг, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе трое жителей города Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) оштрафованы за установку магнитов на счетчики воды. Общая сумма взыскания составляет 280 тыс. рублей. Использование магнитов было обнаружено при помощи специально установленных индикаторов.

Читайте также: Жители Ямала оштрафованы за магниты на водосчетчиках