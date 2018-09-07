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Ужесточение Росгвардией правил хранения оружия снизит риск трагедий

Общество

Если проанализировать несчастные случаи и правонарушения с применением огнестрельного оружия, то большинство из них происходит именно по причине ненадежного хранения оружия и патронов к нему

Ужесточение Росгвардией правил хранения оружия снизит риск трагедий
Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США
Револьвер

Москва, 7 сентября 2018, 10:02 — REGNUM  Постановление правительства РФ о хранении пороха и капсюлей для самостоятельного снаряжения патронов в сейфах, проект которого представила Росгвардия, очень давно ждали эксперты, говорит руководитель направления «сейфы» компании ПРОМЕТ Максим Евстропьев.

Ранее Росгвардия представила проект, согласно которому в случае принятия проекта постановления россиян обяжут хранить оружие, патроны к нему, а также порох и капсюли по месту жительства в запирающихся на замок сейфах, сейфовых шкафах или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных материалов либо в обитых железом деревянных ящиках. При этом владельцы оружия должны будут исключить доступ к ним посторонних.

«Мы очень давно ждали этого проекта постановления. Если проанализировать несчастные случаи и правонарушения с применением огнестрельного оружия, то большинство из них происходит именно по причине ненадежного хранения оружия и патронов к нему.

Дело в том, что на данный момент, законодательство неоднозначно с точки зрения технических требований к оружейным сейфам. В законе «Об оружии» требования не оговорены, а допустимое по закону хранение в «обитых железом деревянных ящиках» сродни хранению в жестяной шкатулке, так как подобный ящик легко вскрыть даже неподготовленному человеку.

Еще несколько лет назад Ассоциация производителей сейфов разработала стандарт ГОСТ Р 56 367−2015 для оружейных сейфов, который предполагает повышенную устойчивость к взлому и призван исключить возможность у детей или преступников получить доступ к оружию.

Очень радует, что начинается движение в сторону усиления общественной безопасности и усиливается контроль над надежностью хранения оружия. Это должно значительно снизить риск повторения трагедий связанных с расстрелами в школах, хищения оружия и несчастных случаев».

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Несчастные случаи со стрелковым оружием
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