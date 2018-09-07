Таганрог и Новочеркасск получили новую коммунальную технику

Ростов-на-Дону, , 11:00 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев передал главам администраций Таганрога и Новочеркасска ключи от новой коммунальной техники. Церемония состоялась в рамках регионального семинара по благоустройству, прошедшего в приморском городе, сообщает ИА REGNUM.

«Уверен, специалисты будут с удовольствием трудиться на новой технике и обеспечивать чистоту и порядок в городах», — отметил глава региона.

Всего с начала 2018 года для донских муниципалитетов было закуплено 89 единиц коммунальной техники на 375 млн рублей, из них более 280 млн рублей предусмотрено для Таганрога, Новочеркасска, Шахт. За последние семь лет для городов и районов Ростовской области за счёт региональной казаны приобретено 350 единиц спецтехники на сумму свыше 1 млрд рублей.

В рамках проведения семинара его участники — руководители муниципалитетов — вместе с губернатором и членами правительства области посетили объекты благоустройства. Это сквер «Западный» в Таганроге, двор в том же городе и благоустроенную центральную площадь посёлка со спортивной зоной, детской площадкой и фонтаном в Матвеевом Кургане.

Непосредственно на семинаре рассматривались вопросы комплексного развития территорий в рамках развития приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Изменение среды способно повлиять на самочувствие и настроение людей, а также экономику муниципалитета, подчеркнул губернатор Ростовской области. Не менее важно применять лучшие практики благоустройства на основе современного опыта — для этого в процессе разработки дизайн-проектов территорий должны участвовать профессиональные специалисты в сфере архитектуры и ландшафтного дизайна. Необходимо постоянно повышать профессионализм, проводить семинары с привлечением опытных коллег из сферы архитектуры, проектирования, озеленения и ландшафтного дизайна, дендрологов, заявил глава региона.

Василий Голубев выразил надежду, что опыт, полученный на семинаре, будет реализован практически, и уже на следующем семинаре по благоустройству это можно будет оценить. При этом важно помнить основную задачу при реализации мероприятий по благоустройству: проекты благоустройства городских пространств делаются для людей, местных жителей, которые эти пространства будут использовать.

Добавим, что в 2019 году на благоустройство донских городов и районов будет направлено 2,2 млрд рублей. В частности, из федерального бюджета будет выделено 1,5 млрд рублей, более 700 млн — из областного, в том числе 500 млн рублей выделено дополнительно по решению губернатора. Число участников тоже может быть расширено — до 266. В программе с проектами благоустройства смогут участвовать населенные пункты численностью от 1000 человек.