Роскачество проверило креветки, продаваемые в России

Москва, , 09:57 — REGNUM Практически все варено-мороженные очищенные и неразделанные креветки, которые продаются на территории Российской Федерации, являются «безопасными и вкусными». К такому выводу пришли эксперты Роскачества, которые оценили качество креветок 25 торговых марок.

«Исследование показало, что качество мяса креветок на высоте — в большинстве своем креветки обладают правильным характерным вкусом», — сообщила заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова.

По ее словам, основная выявленная в ходе исследования проблема — соответствие товара размерному ряду креветок, слишком большое количество ледяной глазури, а также несовпадение по массе нетто.

В ходе исследований эксперты Роскачества также установили, что почти все креветки, приобретенные в российских магазинах, оказались безопасными. Антибиотиков не было обнаружено ни в одной из марок.

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