В Прикамье медицинский скандал: приём детей ведёт пьяный врач

Кунгур, Пермский край, , 09:41 — REGNUM В Пермском крае видео с пьяным педиатром, которая находилась на дежурстве в кунгурской больнице, получило большую популярность в интернете и бурное обсуждение. Лана В. опубликовала ролик в сентябре, хотя инцидент с врачом произошел летом. Женщина надеялась показать видео главврачу и добиться принятия соответствующих мер к пьяному сотруднику, однако реакции медруководства так и не дождалась. Врач, которая позволяет себе появление на работе в пьяном виде, работает до сих пор, сообщают СМИ.

Когда восьмилетний сын Ланы упал с велосипеда, то мать повела ребенка в больницу. Хирург дал направление в детский стационар. Дежурного врача искали минут 20. Когда педиатр появилась, то, качаясь, дошла до стула и буквально рухнула на него. Потом, по словам Ланы, женщина «зависла». Никакого заключения такой «специалист», естественно, выдать не смог. Женщина запечатлела поведение педиатра на видео. В хирургическом корпусе она показала ролик дежурным врачам, те выписали лекарство для мальчика и отправили домой.

Женщина утверждает, что предпринимала попытки связаться по телефону с главным врачом больницы и минздравом региона. Однако разговор с руководителем медучреждения не состоялся, а номер горячей линии профильного министерства оказался постоянно занят.

Тогда женщина решила опубликовать видео в интернете. Ролик уже набрал около 70 тыс. просмотров и нашел отклик у пользователей. Некоторые узнали врача.

«Мы вчера сюда поступили, сегодня утром (6 сентября) эта женщина брала у моего ребёнка кровь из вены, я думала, мне показалась, что она с хорошего похмелья, а оказывается, не показалось», — отметила Дарья Б.

Общество забило тревогу — как защитить детей от таких горе-докторов? Пользователи охарактеризовали ситуацию как кошмар и ужас. В комментариях пермяки советуют обратиться в прокуратуру, поскольку налицо неоказание медпомощи пациенту. Также пользователи предполагают, что персонал больницы знает о злоупотреблении данного врача спиртным, но замалчивает.

Одна из пользователей сообщила, что, шокированная случаем, она звонила в детский стационар больницы и разговаривала заведующим. Она подчеркнула, что ей так и не стало понятно — какие выводы сделаны и предприняты меры во избежания повторения таких фактов. Врач Светлана Р. до сих пор не уволена. Женщина отметила, что не имеет права подавать заявление в разные инстанции, поскольку инцидент произошел не с ее ребенком.

Получить оперативно комментарий у минздрава Пермского края по поводу скандального видео и ситуации в кунгурской больнице не удалось.