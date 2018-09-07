Дума Зауралья рассмотрит предпенсионные региональные льготы 20 сентября

Курган, , 09:27 — REGNUM Депутаты Курганской области намереваются сохранить региональные льготы для женщин при достижении ими 55 лет и мужчин после 60 лет вне зависимости от времени их выхода на заслуженный отдых. Пакет предложений, после рассмотрения в комитетах регионального парламента, обсудят 20 сентября на очередном заседании областного парламента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Зауралья.

Слова «пенсионного возраста» заменят в документах фразой «достигших возраста 55 лет — для женщин и 60 лет — для мужчин», поясняют в региональном парламенте.

Заместитель председателя областной думы Евгений Кафеев отметил, что такие поправки необходимо будет сделать и в муниципальных документах.

«Например, для городов Курган и Шадринск — это льготы по налогам на землю, на имущество, на льготный проезд для отдельных категорий граждан. Мы просим их также заменить фразу «достигших пенсионного возраста» на слова «женщин, достигших возраста 55 лет и мужчин — 60 лет», — сообщил Евгений Кафеев.

На сегодня в Курганской области действуют следующие меры региональной поддержки: ежемесячная жилищно-коммунальная выплата ветеранам труда и гражданам, к ним приравненным; льготная ставка транспортного налога; ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан, проживающих в сельской местности и другие.

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