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Энергетики Сахалина справились с последствиями тайфуна «Джеби»

Общество

В результате неблагоприятных погодных условий в области произошли массовые отключения электроэнергии

Энергетики Сахалина справились с последствиями тайфуна «Джеби»
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Электричество

Москва, 7 сентября 2018, 09:10 — REGNUM  В домах 20 тыс. жителей Сахалинской области после ремонтных работ вновь появилось электричество. Об этом говорится в сообщении на сайте Минэнерго РФ.

Ранее сообщалось, что в результате неблагоприятных погодных условий, вызванных влиянием на регион тайфуна «Джеби», в области произошли массовые отключения электроэнергии.

«7 сентября в 03:24 аварийно-восстановительные работы завершены», — говорится в сообщении энергетиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в Макаровском районе Сахалинской области был введён режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий мощного тайфуна «Джеби».

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