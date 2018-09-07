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В Генпрокуратуре РФ спрогнозировали серьезный рост числа киберпреступлений

Общество

В числе самых распространенных преступлений в этой сфере в России — незаконный доступ к компьютерной информации, а также использование, создание и распространение вирусов

В Генпрокуратуре РФ спрогнозировали серьезный рост числа киберпреступлений
TheDigitalArtist
Хакер

Москва, 7 сентября 2018, 09:00 — REGNUM  В России в 2018 году может на 50% вырасти число правонарушений, связанных с нелегальным доступом к компьютерной информации, а также с распространением вредоносного программного обеспечения, заявил 7 сентября в эфире телеканала «НТВ» официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По словам представителя ведомства, в числе самых распространенных преступлений в этой сфере в России — неправомерный доступ к компьютерной информации, а также использование, создание и распространение вредоносных компьютерных программ. Куренной подчеркнул, что за весь 2017 год таких правонарушений было зафиксировано около 1,8 тыс., а за первые шесть месяцев 2018 года — уже порядка 1,3 тыс. Таким образом, отметил он, к концу 2018 года «прирост» этих преступлений может составить около 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Генпрокуратура РФ опубликовала заявление, в котором указала, что в 2017 году в России в семь раз выросло число преступлений, связанных с использованием электронных средств платежа.

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