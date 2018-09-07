Детские комнаты в организациях: должна ли женщина выбирать?

Новосибирск, , 09:00 — REGNUM Инициатива министерства труда и социальной защиты России относительно того, чтобы предоставить женщинам возможность ходить на работу и способствовать повышению их занятости, содержит в себе два момента, считает эксперт HR-рынка, академический директор программы MBA «Директор по персоналу» Высшей школы бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления Юлия Свитковская.

Как отметила эксперт в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, с одной стороны речь идёт о том, что нужно повышать уровень здоровья детей и здоровье нации в целом, а с другой стороны, что женщина должна работать, сама реализовываться, и для этого создаются условия.

«И здесь остаётся открытым вопрос, насколько это будет благоприятно сказываться в целом на семье, на ребёнке в отдельности. Большинству женщин не с кем оставлять детей, так как мало мест в детских садах, няню способны нанять не все, частные детские сады тоже не под силу семье со средним доходом. И то, что женщина будет работать, а ребёнок будет рядом с ней где-то в детской комнате, — насколько это будет влиять на её продуктивность как работника? И опять же, готовы ли будут все компании создать условия, чтобы было комфортно и детям и родителям», — задаётся вопросом эксперт.

Сама по себе инициатива, по мнению Юлии Свитковской, интересна. Она считает, что большинство компаний, которые заинтересованы в удержании кадров и привлечении квалифицированных специалистов, наверняка, эту инициативу уже реализуют — разрешают женщинам приходить на работу с детьми.

«Но на качестве работы женщины, я считаю, это отразится не очень хорошо. Женщина должна для себя выбирать, либо она реализуется в профессии, либо занимается детьми, либо организовывает всё таким образом, чтобы успеть закрыть все сферы жизни, чтобы они не страдали. Да и для детей, по моему мнению, это будет тоже не очень хорошо. Также нужно подумать, какие последствия для бизнеса могут возникнуть, если эту инициативу будут внедрять в обязательном порядке», — говорит Свитковская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители министерства труда и социальной защиты России предложили работодателям создавать детские комнаты на предприятиях для создания условий осуществления трудовой занятости женщин с детьми. Так, сотрудницам компаний хотят предоставить возможность ходить на работу с детьми и оставлять их в специально оборудованных помещениях в здании организации. Министерство в настоящее время ждёт отзывов от предпринимателей.

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