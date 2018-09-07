Оргкомитет по подготовке праздника в честь 300-летия Перми возглавит Мутко

Пермь, , 08:47 — REGNUM Руководителем организационного комитета по подготовке празднования 300-летия станет заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Пермского края. Сам чиновник уже заявил о готовности возглавить структуру, создаваемую для подготовки масштабного мероприятия.

Сейчас состав оргкомитета еще не утвержден. Подготовлен лишь проект распоряжения правительства РФ. Председателем структуры предложена кандидатура Мутко. 6 сентября чиновник встречался с губернатором Прикамья и дал положительный ответ по поводу своего руководства.

Добавим, указ о праздновании 300-летия Перми подписан 10 июля 2018 года. Круглую дату столица Прикамья отметит в 2023 году.

Указом президента России органам государственной власти субъектов и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования 300-летия города. Планируется, что в организационный комитет по подготовке мероприятий к празднованию 300-летию города войдут представители краевых и городских властей, культурного сообщества и общественности. Этот орган займется воплощением в жизнь перечня инфраструктурных проектов, разработкой событийного ряда.

По словам губернатора Прикамья Максима Решетникова подготовка к празднованию 300-летия Перми подразумевает комплексное развитие краевой столицы. Например, в реестра объектов (так называемый список-300), которые будут благоустроены, вошли городская набережная, эспланада, гимназия им. Дягилева.