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На востоке Москвы зафиксировано превышение уровня сероводорода

Общество

Содержание вредного вещества превысило норму в пяти районах столицы

На востоке Москвы зафиксировано превышение уровня сероводорода
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва

Москва, 7 сентября 2018, 08:45 — REGNUM  В ночь на 7 сентября в Восточном и Юго-Восточном районах Москвы был зафиксирован рост уровня сероводорода, следует из данных «Мосэкомониторинга».

Так, содержание вредного вещества превысило норму в Новокосино, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и незначительно в Рязанском районе и Марьино.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа на востоке Москвы было зафиксировано более чем четырехкратное превышение уровня содержания сероводорода в воздухе. До этого превышение уровня запаха сероводорода в столице было зафиксировано 12 августа.

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Экологические проблемы Москвы
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