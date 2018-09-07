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Панин планирует приезжать в Россию «только за деньгами»

Общество

17 августа актер Алексей Панин устроил дебош в самолёте Симферополь — Москва

Панин планирует приезжать в Россию «только за деньгами»
Веселый роджер
Актёр Алексей Панин

Москва, 7 сентября 2018, 08:06 — REGNUM  Актер Алексей Панин планирует в ближайшее время уехать из Российской Федерации. Об этом на странице в соцсети Instagram сообщил сам артист, комментируя одну из своих публикаций.

Обсуждение разгорелось под фотографией, где актер Панин стоит на церемонии прощания с народным артистом Иосифом Кобзоном. У многих интернет-пользователей вызвало негатив это фото, а также комментарий артиста.

Однако Панин заявил, что Instagram для него — это отображение жизни, эмоций и чувств, а «не лайка, не хайп и не пиар».

Отметим, что в ходе бурной дискуссии в соцсети Панин несколько раз оскорбил подписчиков, после чего пообещал в ближайшем будущем покинуть страну.

«В Россию я буду приезжать только за деньгами», — отметил Панин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 августа актер Алексей Панин устроил дебош в самолёте Симферополь — Москва.

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