Скандал в Оренбуржье: город предложили превратить в гей-столицу России

Гай, Оренбургская область, , 08:12 — REGNUM В Оренбургской области ряд городов получил уведомления о проведении гей-парадов. Особняком в плеяде муниципальных образований значится Гай. Кроме гей-парада активист ЛГБТ-движения Николай А. заявил в уведомлении о проведении пикета 10 сентября, сообщают СМИ.

Однако уведомление не прошло процедуру согласования в администрации Гая. Ссылаясь на Конституцию РФ и федеральное законодательство, глава города отказал организатору публичного мероприятия в проведении пикета. Николай А. в соцсетях обещал обжаловать отказ в Европейском суде.

Планировалось, что в акции примут участие до 300 человек. Все они намеревались призывать горожан к превращению Гая ни много ни мало в гей-столицу России и центр российского и международного туризма. В качестве площадки активист ЛГБТ-движения выбрал центральную городскую площадь.

Стоит отметить, что в 2017 году представители секс-меньшинств замахнулись на проведение в Оренбурге митинга и шествия. Но мэрия выступила против таких мероприятий. По данным информресурсов, среди организаторов публичного мероприятия также был и Николай А. Он подал в местный суд иск с требованием признать постановление чиновников незаконным, однако судебная инстанция отказала в удовлетворении требований.

В сентябре 2018 года публичные акции активисты ЛГБТ-движения планировали провести в девяти городах, в том числе и Оренбурге, но во всех муниципалитетах получили отказ от чиновников. В соцсетях пользователи обсуждают идею проведения гей-парадов. Многие относятся к акции секс-меньшинств иронично и предлагают провести ее 2 августа — в День ВДВ.