В Югре предложили создать научный центр путём интеграции пяти вузов

Ханты-Мансийск, , 07:38 — REGNUM Создать научно-образовательный центр путём интеграции пяти вузов, двух НИИ и предприятий реального сектора экономики Югры предложила директор Института менеджмента и экономики Югорского госуниверситета Юлия Родь на Стратегической сессии «Югра-2024», сообщает пресс-служба вуза.

Родь выступила модератором стратегической сессии, она же стала руководителем одной из 12 рабочих групп — «Наука».

Из сообщения следует, что озвученный ей подход позволит объединить специалистов для работы направлениям: Персонифицированная медицина; IT исследования для цифровой экономики; Нефтегазовый кластер и энергетика; Агропромышленный комплекс; Экология и биологическая безопасность.

Всего в совещании приняли участие более 200 человек, включая представителей властей региона, общественности и молодежи. В рамках обсуждения спикеры представили более 40 проектов. Предполагается, что реализация проектов может начаться после оценки и дополнительного обсуждения.

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