В Барнауле пройдет выставка ретроавтомобилей

Барнаул, , 07:17 — REGNUM Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова примет на своей площадке выставку ретроавтомобилей и мототехники, организованную клубом «Колеса истории», сообщает 7 сентября пресс-служба вуза.

Посетителям выставки будут представлены, как классические ретроавтомобили и мотоциклы, так и современные уникальные экземпляры машин. Часть выставки посвятят авто‑ и мототехнике периода Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. Всего будет выставлено более 50 единиц техники.

Кроме ретроавтомобилей, все желающие смогут посмотреть на образцы вооружения и обмундирования. Военная кафедра и факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта Алтайского университета также примут участие в мероприятии.

Каждому участнику будет выдана маршрутная карта, выполнив задания которой, можно будет принять участие в розыгрыше призов.

Мероприятие пройдет 9 сентября с 10:00 до 16:00 у главного корпуса АлтГТУ.

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