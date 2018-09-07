У жителя Челябинской области изъяли наркосодержащие растения

Троицк, Челябинская область, , 05:56 — REGNUM Содержащие наркотическое вещество растения изъяты у жителя Троицкого района (Челябинская область), сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Растения, которые запрещено выращивать, обнаружены у жителя Троицкого района во время профилактических мероприятий около поселка Дачный.

«Масса изъятого вещества, являющегося маковой соломой, отнесённой к наркотическим средствам, в пересчете на сухое вещество составила более 106 граммов», — сообщили в пресс-службе.

По факту изъятия наркотического вещества возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит жителю Троицкого района — трехлетний срок лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первых числах сентября сотрудники ФСБ пресекли в Челябинске крупный канал распространения синтетических наркотиков. Запрещенные вещества распространялись не только в Челябинской области, но также шли в другие регионы.

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