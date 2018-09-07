Пятница, 7 Сентября 2018 года
07:15:33 МСК

Вспышки африканской чумы свиней зафиксированы в трех китайских провинциях

Общество

Свиньи гибнут на фермах провинций Хэйлунцзян, Аньхой и Хэйлунцзян

Вспышки африканской чумы свиней зафиксированы в трех китайских провинциях
Свинья

Пекин, 7 сентября 2018, 05:14 — REGNUM  В Китае зафиксировано еще три новые вспышки африканской чумы свиней в провинциях Аньхой на востоке страны и Хэйлунцзян на северо-востоке, сообщили 6 сентября в Министерстве сельского хозяйства Китая, передает агентство Синьхуа.

В городе Сюаньчэн провинции Аньхой на одной из ферм в районе Сюаньчжоу от опасной болезни умерло 15 из 52 свиней. В городе Уху в той же провинции на ферме в уезде Наньли была подтверждено гибель четырех свиней из 13 заразившихся. В общей же сложности на ферме было 30 свиней. На ферме в районе Сянъян города Цзямусы провинции Хэйлунцзян было выявлено 26 зараженных свиней и 203. На данный момент 10 уже умерли от болезни.

Как сообщили в министерстве, на фермах будет проведен забой свиней с последующей дезинфекцией в рамках экстренного плана борьбы с опасным вирусом. Не смотря на появление все новых очагов, власти Китая утверждают, что ситуация находится под полным контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения африканской чумой свиней в Китае был зафиксирован в августе 2018 года в провинции Ляонин. С тех пор вирус уже перекинулся в провинции Аньхой, Цзянсу, Хэнань, Чжэцзян и Хэйлунцзян.

Читайте ранее в этом сюжете: Новая вспышка африканской чумы свиней зафиксирована на северо-востоке Китая

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чума свиней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить