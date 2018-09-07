Вспышки африканской чумы свиней зафиксированы в трех китайских провинциях

Пекин, , 05:14 — REGNUM В Китае зафиксировано еще три новые вспышки африканской чумы свиней в провинциях Аньхой на востоке страны и Хэйлунцзян на северо-востоке, сообщили 6 сентября в Министерстве сельского хозяйства Китая, передает агентство Синьхуа.

В городе Сюаньчэн провинции Аньхой на одной из ферм в районе Сюаньчжоу от опасной болезни умерло 15 из 52 свиней. В городе Уху в той же провинции на ферме в уезде Наньли была подтверждено гибель четырех свиней из 13 заразившихся. В общей же сложности на ферме было 30 свиней. На ферме в районе Сянъян города Цзямусы провинции Хэйлунцзян было выявлено 26 зараженных свиней и 203. На данный момент 10 уже умерли от болезни.

Как сообщили в министерстве, на фермах будет проведен забой свиней с последующей дезинфекцией в рамках экстренного плана борьбы с опасным вирусом. Не смотря на появление все новых очагов, власти Китая утверждают, что ситуация находится под полным контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения африканской чумой свиней в Китае был зафиксирован в августе 2018 года в провинции Ляонин. С тех пор вирус уже перекинулся в провинции Аньхой, Цзянсу, Хэнань, Чжэцзян и Хэйлунцзян.

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