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Все меры поддержки граждан пенсионного возраста в Татарии сохранят

Общество

В Госсовет РТ внесён законопроект, который позволит сохранить все меры госпомощи и льготы после изменения возраста выхода на пенсию, запланированного правительством РФ

Все меры поддержки граждан пенсионного возраста в Татарии сохранят
Пенсионеры

Казань, 7 сентября 2018, 05:14 — REGNUM  В Татарии внесут поправки в региональный закон об адресной соцподдержке, которые позволят сохранить все меры госпомощи и льготы для граждан пенсионного возраста после изменения возраста выхода на пенсию. Законопроект Госсовет РТ должен рассмотреть на осенней сессии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Среди авторов законопроекта — глава комитета по социальной политике Светлана Захарова. Она отметила, что данный закон уже действует в республике и предполагает адресную помощь жителям региона, выходящим на пенсию — на сегодня для женщин это с 55 лет, а для мужчин — с 60 лет.

«Разработанный законопроект призван сохранить все льготы при достижении установленного возраста. Иными словами, все условия социальной поддержки сохраняются прежними, несмотря на то, что гражданин выйдет на пенсию позже», — отметила Захарова, добавив, что спектр льгот широк — от транспортных до зубопротезирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин в своём телеобращении к жителям страны озвучил мнение о необходимости внесения изменений в пенсионное законодательство. Помимо этого, он озвучил несколько смягчающих изменений, в частности, для женщин было предложено срок выхода на пенсию вместо 63 лет установить на уровне 60 лет. Также предложено с 2019 года в два раза увеличить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста, а также продлить срок выплат с шести до 12 месяцев.

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Пенсионная реформа
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