Китай помог займами и субсидиями полумиллиарда учащихся за шесть лет

Пекин, , 04:47 — REGNUM Китай оказал финансовую помощь 520 млн учащихся с 18-го съезда Компартии Китая, который прошел в 2012 году, потратив на это дело 886,4 млрд юаней ($129,6 млрд), сообщает Министерство образования КНР, передает 6 сентября агентство Синьхуа.

По словам заместителя главы финансового департамента министерства Чжао Цзяньцзюня, шесть новых политик финансовой помощи было запущено в течение прошедших шести лет, в то время, как 13 уже существующих политик были значительно улучшены.

Целью новой политики стало устройство учащихся и студентов после окончания вуза, а также ряд улучшений вроде больший лимит займов, более длительный период выплаты студенческих займов и лучший стандарт субсидирования университетов, средних профессиональных школ и высших школ помимо прочего.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай планомерно увеличивает расходы на образование. Так, в 2016 году они выросли на 7,64% в сравнении с 2015 годом.

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