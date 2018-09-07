Пятница, 7 Сентября 2018 года
05:30:50 МСК

Китай помог займами и субсидиями полумиллиарда учащихся за шесть лет

Общество

На это было потрачено 886,4 млрд юаней ($129,6 млрд)

Пекин, 7 сентября 2018, 04:47 — REGNUM  Китай оказал финансовую помощь 520 млн учащихся с 18-го съезда Компартии Китая, который прошел в 2012 году, потратив на это дело 886,4 млрд юаней ($129,6 млрд), сообщает Министерство образования КНР, передает 6 сентября агентство Синьхуа.

По словам заместителя главы финансового департамента министерства Чжао Цзяньцзюня, шесть новых политик финансовой помощи было запущено в течение прошедших шести лет, в то время, как 13 уже существующих политик были значительно улучшены.

Целью новой политики стало устройство учащихся и студентов после окончания вуза, а также ряд улучшений вроде больший лимит займов, более длительный период выплаты студенческих займов и лучший стандарт субсидирования университетов, средних профессиональных школ и высших школ помимо прочего.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай планомерно увеличивает расходы на образование. Так, в 2016 году они выросли на 7,64% в сравнении с 2015 годом.

Читайте также: Китай наращивает расходы на образование

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Высшее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить