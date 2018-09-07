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Во Флоренции начнут штрафовать за еду на улице

Общество

Таким способом администрация намерена бороться с мусором на улицах исторического центра

Флоренция, Италия, 7 сентября 2018, 04:26 — REGNUM  Во Флоренции приняты новые законы, запрещающие употребление пищи на улицах исторического центра города, сообщает The Daily Mail.

Сообщается, что запрет касается четырех улиц исторического центра Флоренции: Виа де Нери, Пьяццале-дельи-Уффици, Пьяцца дель Грано и Виа делла Нинна. Запрет будет действовать с 12 до 15 часов дня и с 18 до 22 часов вечера.

Нарушителям грозит штраф в размере 450 евро. Таким способом администрация намерена бороться с мусором на улицах исторического центра.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября в австрийской столице Вене вступил в силу запрет на употребление пищи в метро на линии U6. C 15 января 2019 года запрет распространится на остальные линии. Инициаторы запрета считают, что привычка питаться на ходу вредит здоровью, а запахи еды могут доставлять неудобство другим пассажирам.

Читайте ранее в этом сюжете: С 1 сентября вступает в силу запрет на употребление пищи в метро Вены

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