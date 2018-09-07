СМИ: Борис Джонсон разошелся с женой из-за измен

Лондон, , 04:10 — REGNUM Экс-министр иностранных дел Великобритании и бывший мэр Лондона Борис Джонсон снова не живет со своей супругой, сообщает таблоид The Sun.

По данным издания, супруга выгнала Джонсона из-за очередной измены. Отмечается, что ранее супруга уже выгоняла Джонсона дважды — в 2004 и в 2010 году за интимные связи с другими женщинами.

По словам дочери Джонсона Лары, на этот раз жена экс-министра сказала, что «никогда не примет его обратно». Также, по данным The Sun, Лара назвала своего отца «эгоистичным ублюдком».

Также отмечается, что судя по всему, Джонсон лишился и своего советника, которым долгие годы являлась его жена.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября президент ВТБ Андрей Костин на торжественном мероприятии в МГИМО назвал экс-главу МИД Великобритании «уродом».

Но позднее Костин принес официальные извинения. По его словам, оскорблять глава ВТБ никого не хотел, просто он был расстроен кризисом отношений между Россией и Великобританией.

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