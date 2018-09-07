Скончался сооснователь корпорации Amway

Вашингтон, , 03:10 — REGNUM В американском штате Мичиган на 93-м году жизни скончался бизнесмен и сооснователь компании Amway Ричард Девос, сообщает Bloomberg.

Сообщается, что Девос умер в своем доме в городе Ада Тауншип из-за осложнений от инфекции. Также сообщается, что в 1997 году Девос перенес операцию по пересадке сердца.

Напомним, компанию Amway Девос основал вместе со своим партнером и другом Джеем Ван Аделом в 1959 году. По версии журнала Forbes, состояние Девоса оценивается в $5,5 млрд.