Заключенные из курганских тюрем поступили в московский университет

Курган, , 23:27 — REGNUM С сентября пять заключенных зауральских тюрем приступили к занятиям в вузе — причем в столичном. Московский финансово-промышленный университет обещает не только дипломы, но и сертификацию европейского образца. На случай, если после отбывания наказания выпускникам захочется устроиться за рубеж, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в УФСИН региона.

Как уточнили в пресс-службе, заключенные имеют возможность обучаться и в местном вузе — Курганской государственной сельхозакадемии. За пять лет, в течение которых существует договор с учебным заведением, только два человека изъявили желание получить там дипломы — сейчас они учатся на втором курсе института.

В Москву в 2018 году поступили пять заключенных, среди них одна женщина. Обучение проходит заочно и дистанционно, литературу и задания высылают. Можно получить первое высшее или среднее специальное и даже закончить магистратуру. За учебу платят родственники или сами студенты из денег, заработанных в колонии.

Напомним, УФСИН России по Курганской области прославилось вереницей преступлений, совершенных экс-начальником ведомства Ильгизом Ильясовым, по делу которого 5 сентября прошло первое слушание в городском суде. Как сообщало ранее ИА REGNUM, Ильясов обвиняется в растрате 13 миллионов рублей бюджетных средств при строительстве жилого дома для сотрудников и СИЗО-1 в Кургане, а также в получении взяток и незаконном использовании труда заключенных.