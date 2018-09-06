В Ижевске создадут модель поликлиники федерального уровня

Ижевск, , 21:52 — REGNUM Удмуртия вошла в число пилотных регионов, где будут созданы образцы поликлиник федерального уровня. Этот вопрос обсуждался в ходе видеоселекторного совещания под руководством руководителя Федерального центра организации первичной медико-санитарной помощи Ирины Ходыревой в рамках реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», сообщили ИА REGNUM в минздраве республики.

Проект будет реализован на базе поликлиники №2 Ижевска. В дальнейшем опыт создания поликлиники федерального уровня будет тиражироваться во всех регионах РФ.

При отборе регионов-участников пилотного проекта учитывался ряд факторов: приверженность к идее постоянных улучшений команды органов исполнительной власти, регионального центра первичной медико-санитарной помощи, показатели медицинской организации, обучение на фабрике процессов, успешная реализация первого этапа — пилотный проект «Бережливая поликлиника», укомплектованность кадрами и оборудованием, гибкость медицинской информационной системы.

Кроме Удмуртии, регионами, где будут созданы аналогичные модели медицинских учреждений стали Бурятия, Новосибирская и Оренбургская области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект «Бережливая поликлиника» в Ижевске начал работать в поликлинике №2 и детская поликлиника Городской клинической больницы №7 с весны 2017 года.

Итогом реализации проекта должны стать: разделение потока посетителей (больные и здоровые граждане); обеспечение прохождения диспансеризации в максимально короткие сроки; организация записи пациентов по телефонам «Call-центра», через инфомат и сеть интернет; четкое соблюдение врачами времени приема; улучшение комфорта и снижение времени пребывания пациентов в поликлинике; повышение уровня удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи и, как следствие, быстрое выздоровление, снижение заболеваемости.

С 1 июля прошлого года к проекту присоединились еще 22 медорганизации, в том числе в Сарапуле, Воткинске и Глазове.

Поликлинику №2 и детскую поликлинику больницы №7 Ижевска в августе 2017 года посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе рабочего визита в Удмуртию.