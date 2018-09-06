Полпред предложил назвать одну из школ Новгорода именем Панкратова

Великий Новгород, , 21:30 — REGNUM Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов предложил назвать одну из школ в Великом Новгороде именем Героя Советского Союза Александра Панкратова, который первым в истории Великой Отечественной войны закрыл своим телом вражеский пулемёт. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, полпред заявил сегодня, 6 сентября, в ходе встречи с ветеранами в Великом Новгороде.

«Герои должны быть увековечены в названиях школ и улиц. Нужно, чтобы подрастающее поколение знало их имена», — подчеркнул Александр Беглов.

Полпред также отметил важность предстоящих юбилейных дат: в 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, в 2019 году — 75-летие освобождения Новгорода.

Напомним, 24 августа 1941 года боец Красной Армии Александр Панкратов своим телом закрыл амбразуру вражеского дота в районе Кириллова монастыря под Новгородом. Звание Героя Советского Союза Александру Панкратову присвоено посмертно — на момент гибели ему было всего 24 года. Подвиг Александра Панкратова повторили более 400 воинов, в том числе 19 на новгородской земле.

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Напомним также, что новую школу №37 в Великом Новгороде назвали именем Героя Советского Союза Игоря Каберова. Ещё одна новая школа — №36, построенная в 2017 году, получила имя Гавриила Державина.

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