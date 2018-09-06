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Назарбаев поручил улучшить экологию Карагандинской области

Общество

Предприятия Карагандинской области ежегодно выделяют в атмосферу 600 тыс. тонн вредных веществ

Назарбаев поручил улучшить экологию Карагандинской области
Иван Шилов © ИА REGNUM
Казахстан

Караганда, Казахстан, 6 сентября 2018, 21:32 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил акимату (администрации) Карагандинской области и правительству республики принять меры по оздоровлению экологической обстановки в регионе, сообщили 6 сентября в пресс-службе главы государства.

По словам Назарбаева, предприятия Карагандинской области ежегодно выделяют в атмосферу 600 тыс. тонн вредных веществ, что составляет 25% от всех выбросов вредных веществ по республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября Нурсултан Назарбаев посетил с рабочим визитом Карагандинскую область. В ходе поездки глава государства заявил, что область является самым урбанизированным регионом.

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Проблемы экологии
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