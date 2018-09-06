В Чимкенте водители автобусов объявили протест и не вышли на линию

Чимкент, Казахстан, , 21:01 — REGNUM В казахстанском городе Чимкенте водители автобусов, следующих по маршруту 70, отказались выйти на работу, протестуя против бездействия властей в отношении нелегальных перевозчиков, сообщает 6 сентября издание BNews.

Водители пожаловались на нелегальных перевозчиков, которые перетягивают клиентов у автобусов основного маршрута. Стоимость проезда у нелегалов — 50 тенге (9,19 рубля), на автобусе официального перевозчика — 70 тенге (12,87 рубля).

В транспортном управлении заверили, что порядок на линии будет наведен. Сотрудники ведомства совместно с полицией пообещали проводить регулярные рейды для пресечения нелегальных перевозок. После трех часов переговоров и обещаний власти убедили водителей выйти на маршрут.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января глава правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев ответил на депутатский запрос о нелегальных перевозках в республике. Правительство пообещало упростить процедуру лицензирования для перевозчиков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане планируют оптимизировать лицензирование автобусных перевозок