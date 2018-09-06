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Сын президента Таджикистана решил защитить женщин от домогательств

Общество

После масштабной волны обсуждения темы оскорбления навязчивыми приставаниями мужчин

Сын президента Таджикистана решил защитить женщин от домогательств
Иллюстрация: Дэвид Райкерт III. Интерьер со сценой соблазнения служанки

Душанбе, 6 сентября 2018, 20:39 — REGNUM  В Душанбе при УВД столицы обещают создать рабочую группу, которая будет реагировать на обращения женщин, связанные с домогательствами и непристойным поведением в отношении них. Соответствующее указание дал мэр Душанбе Рустам Эмомали.

Рабочая группа будет обязана своевременно и безотлагательно принимать все необходимые меры по каждому обращению. Таким образом столичное руководство намерено «повышать культуру среди молодого поколения, предотвращать случаи оскорбления, унижения женщин и приставания к ним, а также устранять насилие в семье».

Стоит отметить, что такая проблема, как навязчивое внимание, переходящее порой личные границы женщины, в Таджикистане не нова. Однако обращаться с жалобами на подобное поведение мужчин в правоохранительные органы стали совсем недавно. Также в последние месяцы эта тема широко обсуждалась в соцсетях и на площадках СМИ.

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Политическая жизнь Таджикистана
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