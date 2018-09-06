Видео. Львица «похитила» у фотографа камеру для детёнышей

Габороне, Ботсвана, , 19:45 — REGNUM Работа фотографа бывает весьма опасной профессий. С этим не понаслышке столкнулась фотограф дикой природы Барбара Дженсен Форстер, которая снимала львов в национальном парке южноафриканского Ботсвана. Животное похитило одну из камер, однако это позволило фотографу сделать необычные снимки, пишет издание Petapixel.

За жизнью львов наблюдала целая группа фотографов, она слишком близко подошла к детенышу. Тогда львица направилась в сторону навязчивых наблюдателей, в результате чего Форстер и выронила дорогостоящую камеру. Животное не растерялось и отнесло в зубах аппарат в другое место, и с ним начали играть детеныши. Вскоре львята наигрались, а фотограф сделала снимки на другой аппарат и смогла забрать «похищенную» камеру.

Фотографом, которые пытаются запечатлеть диких животных, нередко приходится сталкиваться с различными трудностями в работе. Само оборудование тоже часто вызывает интерес у наблюдаемых. Например, 44-летняя Кэролайн Робертсон-Браун и её муж Ник прославились после инцидента с тюленем.

Пара возглавляла группу подводных фотографов, которые делали снимки у островов Фарн на северо-востоке Великобритании. Во время одной из Кэролайн, поднимаясь вверх, наткнулась на детёныша тюленя, который хотел забрать её камеру. Аппарат был не из дешёвых, поэтому женщина решила не сдаваться. Между фотографом и тюленем произошла шуточная борьба, это успел запечатлеть Ник.

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