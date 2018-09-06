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У полиции Италии появились электрошокеры

Общество

Глава МВД Маттео Сальвини сообщил, что первое испытание прошло успешно

Милан, Италия, 6 сентября 2018, 18:51 — REGNUM  Полиция Италии приступила к эксперименту по использованию сотрудниками электрошокеров, сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 6 сентября, вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини.

Впервые электрошокеры помогли полиции в ночь со среды на четверг: поблизости от миланского центрального вокзала сотрудники разнимали драку с участием троих человек, один из которых был вооружен ножом. Полицейским было достаточно показать электрошокер, его даже не пришлось использовать, отметил Сальвини.

Использование электрошокеров повысит уровень безопасности и снизит риски, считает глава МВД. В будущем этими средствами, возможно, будут оснащены также сотрудники местной, железнодорожной и тюремной полиции, добавил Сальвини.

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Политическая жизнь Италии
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