У полиции Италии появились электрошокеры

Милан, Италия, , 18:51 — REGNUM Полиция Италии приступила к эксперименту по использованию сотрудниками электрошокеров, сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 6 сентября, вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини.

Впервые электрошокеры помогли полиции в ночь со среды на четверг: поблизости от миланского центрального вокзала сотрудники разнимали драку с участием троих человек, один из которых был вооружен ножом. Полицейским было достаточно показать электрошокер, его даже не пришлось использовать, отметил Сальвини.

Использование электрошокеров повысит уровень безопасности и снизит риски, считает глава МВД. В будущем этими средствами, возможно, будут оснащены также сотрудники местной, железнодорожной и тюремной полиции, добавил Сальвини.