Жители Канонерского острова в Петербурге выступили против застройки сквера

Санкт-Петербург, , 18:53 — REGNUM Четверть территории сквера на Канонерском острове в Петербурге могут отдать под постройку церкви. Под эти цели комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) намеревался выделить участок площадью 6 тыс. 100 кв. метров, сообщили ИА REGNUM в аппарате депутата Заксобрания Петербурга Алексея Ковалева. Причем сквер благоустроили только в прошлом году, потратив на это 17 млн рублей.

Проект предполагает строительство храмового комплекса: пятиглавого храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, часовни святого Федора Ушакова, парковки на 18 машин, звонницы и дома-причта.

Местные жители выступили против строительства. Ковалев отметил, что этот участок земли на острове — единственный удаленный от Западного скоростного диаметра, а жителям и так негде отдохнуть от постоянного шума.

«Сейчас большая часть территории острова находится в шумозащитной зоне. При этом социальная инфраструктура в удручающем состоянии — нет ни одной поликлиники, ни одной круглосуточной аптеки. Один детский сад наполовину закрыт, второй, новый, построенный за счет ЗСД, не могут открыть, потому что на его территории превышен установленный в санитарных нормах и правилах уровень шума. Проблема в комплексном планировании территории — КГА почему-то предложил церкви этот участок, не проводя никаких исследований о потребностях жителей острова в социальных объектах. Полноценного проекта планировки Канонерского острова просто не существует», — заявил парламентарий.

Действия КГА он назвал «безграмотными», а также «стравливающими» местных жителей и представителей церкви.

В итоге, пока в Смольном решили отложить предоставление участка под новый храм. КГА поручили подумать об альтернативных участках земли.

Заметим, ранее комиссия по землепользованию и застройке под руководством вице-губернатора Игоря Албина согласовала условно-разрешённый вид использования этой территории как «религиозное использование». Петербуржцы же собрали сотни подписей под призывом отказаться от строительства церкви в сквере.

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Напомним, несколько лет назад разгорелся конфликт вокруг планов строительства храма в парке Малиновка на востоке Петербурга. Для его строительства из территории парка предполагалось изъять 2,1 га земель. После многочисленных протестов местных жителей в конце 2014 года Смольный решил сохранить территорию за парком. При этом РПЦ для строительства храма было предложено несколько альтернативных территорий.