Пакистан создаст единую систему начального образования

Исламабад, , 21:40 — REGNUM Фавад Чаудхри, Министр Информации и Телерадиовещания Пакистана, объявил о том, что правительство приняло решение создать единую систему начального образования. Эта мера должна сократить разрывы между социальными классами в стране.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, министр подчеркнул, что именно разные системы начального образования привели к разрыву в развитии социальных классов в стране. Правительствам всех провинций Пакистана поручили заняться регулированием заработной платы учителей в частных школах.

Кроме того, Исламабад сформирует специальную группу, задачей которой станет решение проблемы неграмотности: на данный момент около 25 миллионов детей в стране не посещают школу.