Четверг, 6 Сентября 2018 года
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Пакистан создаст единую систему начального образования

Общество

На пресс-конференции в Исламабаде Министр Информации и Телерадиовещания Фавад Чаудхри заявил о решении правительства создать единую систему начального образования. Целью реформы является борьба с социальным неравенством в стране

Пакистан создаст единую систему начального образования
SyedWasiqShah
Флаг Пакистана

Исламабад, 6 сентября 2018, 21:40 — REGNUM  Фавад Чаудхри, Министр Информации и Телерадиовещания Пакистана, объявил о том, что правительство приняло решение создать единую систему начального образования. Эта мера должна сократить разрывы между социальными классами в стране.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, министр подчеркнул, что именно разные системы начального образования привели к разрыву в развитии социальных классов в стране. Правительствам всех провинций Пакистана поручили заняться регулированием заработной платы учителей в частных школах.

Кроме того, Исламабад сформирует специальную группу, задачей которой станет решение проблемы неграмотности: на данный момент около 25 миллионов детей в стране не посещают школу.

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