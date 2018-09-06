Почти половина жителей Италии – холостяки

Рим, , 18:32 — REGNUM 47,7% итальянских мужчин в возрастной категории 15−64 — холостяки, их доля почти сравнялась с долей женатых мужчин (49%), сообщает национальная служба статистики Istat в четверг, 6 сентября.

При этом 55% женщин той же возрастной категории в Италии — замужем, а незамужних — лишь 39%.

В сравнении с 1991 годом в Италии резко сократилось число браков и резко выросло количество неженатых и незамужних людей. Женатых и замужних граждан стало меньше на 3,8 миллиона человек, не состоящих в браке — на 3 миллиона больше.

Читайте также: Статистики: в Италии живут 60 миллионов человек, средний возраст — 45 лет

Количество разведенных за те же 27 лет увеличилось на 970 тысяч человек, то есть более чем в четыре раза — с 376 тысяч до 1,672 миллиона человек.