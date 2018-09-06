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Более 88 тысяч жителей Эфиопии не имеют жилья

Общество

В 11 крупнейших городах Эфиопии проживает более 88 тысяч бездомных, — сообщает Министерство занятости и труда Эфиопии

Более 88 тысяч жителей Эфиопии не имеют жилья
Trevor Cole
Эфиопы

Аддис-Абеба, 6 сентября 2018, 18:24 — REGNUM  Министерство занятости и труда Эфиопии насчитало более 88 тысяч граждан Эфиопии, не имеющих дома. Основной причиной такого количества бездомных названы процессы лжеурбанизации, а также приток деревенских жителей в города в поисках лучшей жизни.

Среди основных причин роста бродяжничества в эфиопских городах считаются тяжёлые условия труда в сельском хозяйстве и невозможность поднять на ноги детей в многодетных деревенских семьях.

В то же время правительство страны заявило о том, что ситуация постепенно улучшается: уже более чем 22 тысячи граждан обратились за помощью и должны получить вскоре временные места проживания. Об этом сообщает эфиопское новостное агентство EBC. Для решения проблемы отсутствия жилья Министерство национального благосостояния намерено строить новые жилые площади.

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