Четверг, 6 Сентября 2018 года
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Самойлова опровергла информацию об эмиграции в ЕС

Общество

Проблема нехватки лекарств в России обостряется

Самойлова опровергла информацию об эмиграции в ЕС
Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия
«Поздравляю Вас, господин, соврамши!»

Москва, 6 сентября 2018, 17:51 — REGNUM  Российская исполнительница Юлия Самойлова опровергла информацию о том, что она якобы собирается эмигрировать из России в Евросоюз. Соответствующее заявление она опубликовала в социальных сетях сегодня, 6 сентября.

Ранее Самойлова, которая в этом году представляла Россию на песенном конкурсе «Евровидение», опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором заявила о своей готовности эмигрировать «из России в Европу». Также она выложила свою фотографию из аэропорта.

Под данной видеозаписью появилось множество негативных комментариев подписчиков Самойловой. В СМИ стала появляться информация о том, что Самйолова якобы готова уехать в Евросоюз из-за проблем со здоровьем.

Однако Самойлова пояснила, что просто процитировала слова «одной отважной матери».

«Я готова эмигрировать из России в Европу», — это слова одной отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу», — пояснила Самойлова.

Она также утверждает, что в последнее время получает всё больше подобных писем, так как в России не нужных лекарств и родители, чьи дети прикованы к инвалидным креслам, в отчаянии собираются уехать в ЕС.

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