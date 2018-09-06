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В Казахстане районные власти извинились за снос памятника батыру

Общество

Снос памятника вызвал широкий общественный резонанс

Кустанай, Казахстан, 6 сентября 2018, 17:48 — REGNUM  Аким (глава) Карабалыкского района Кустанайской области Казахстана Нуржан Утегенов извинился за снос памятника батыру (богатырю), установленному в поселке Карабалык, сообщает 6 сентября издание BNews.

Снос памятника батыру вызвал широкий общественный резонанс. В связи с этим чиновники организовали пресс-конференцию для прояснения ситуации.

Утегенов сложил всю ответственность за снос на подрядную организацию. Он сказал, что работниками было допущено грубое нарушение — резкое дёрганье.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября аким поселка Карабалык заявил, что монумент был разрушен преднамеренно, так как его поднятие, которое бы позволило сохранить памятник, стало угрожать жизни и здоровью работников.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кустанайской области Казахстана снесли памятник батыру

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Установка и снос памятников в разных странах мира
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