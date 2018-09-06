Рабочие «самовольно» уничтожили плитку в Императорском училище в Петербурге

Санкт-Петербург, , 17:46 — REGNUM Рабочие самовольно принялись за ремонт парадного вестибюля Императорского коммерческого училища и раскололи там историческую метлахскую плитку завода Эрлиха. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете Смольного, разрешения на работы у строителей не было.

О том, что историческую плитку вывозят в мешках как строительный мусор, первыми заявили градозащитники утром 6 сентября.

«О том, что убранство парадного вестибюля памятника регионального значения представляет ценность подрядчики, видимо, оказались не в курсе», — предположили в петербургском отделении ВООПИиК.

Полы должны были отреставрировать, но сегодня в вестибюле полностью разобраны не только полы, но и само перекрытие.

«Уничтожение исторического убранства парадного вестибюля Императорского коммерческого училища — вандализм по отношению к памятнику. Градозащитники подготовили заявление о преступлении по факту повреждения объекта культурного наследия в органы МВД. А куда потрачены выделенные на реставрацию покрытия бюджетные деньги ИТМО, в настоящий момент являющегося пользователем здания, выяснит отдел по экономической безопасности и прокуратура», — заявили градозащитники.

В городском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) признали, что здание Императорского коммерческого училища на улице Ломоносова, 9, где сейчас располагается университет ИТМО, является объектом культурного наследия регионального значения.

Проект реставрации и ремонта помещений двухуровневого вестибюля, главной лестницы, Актового зала и помещений второго этажа был согласован КГИОП в 2018 году на основании положительного заключения историко-культурной экспертизы.

Однако оказалось, что работы начались самовольно, без письменного разрешения комитета.

«В связи с этим КГИОП назначена внеплановая проверка, в том числе с целью установки соответствия проводившихся работ проектной документации. По факту проведения самовольных работ лица, ответственные за проведение работ, в том числе за авторский и технический надзор, будут привлечены к установленной законом ответственности. Также комитет предпримет меры, направленные на устранение выявленных нарушений», — заявили в охраняющем памятники культуры ведомстве Смольного.